Uşak’ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Uşak'ta işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Kazada devrilen servis aracının bir evin istinat duvarına çarparak durması ise olası bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Karaağaç Mahallesi Şehit Mehmet Özen Sokak'ta meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıdığı öğrenilen Nuri İ. idaresindeki 64 S 0111 plakalı servi aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araç içerisinde sıkışarak yaralanan 14 kişiyi çıkardı. Ekipler midibüsün şoförünü çıkarmak içinse uzun süre uğraş verdi. Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkarılan sürücü ile birlikte Mustafa Erfidan, Ayşe Özçelik (38), Yaşar İnan (24), Veli Akay (40), Zeynep Durna (34), Seher Ölmez, Cihan Ertaş, Serpil Özgümüz, Muhammet İnan, Yurdagül Cihangir, Deniz Arslan, Hasan Kahraman ve M.K., ambulanslarla Uşak Devlet Hastanesi ve Uşak Üniversite Hastanesi başta olmak üzere özel hastanelere götürüldü. Hastaneye götürülen yaralılardan Mustafa Erfidan (31) isimli işçi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazada devrilen aracın bir evin istinat duvarına çarpması ise olası bir faciayı önledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.