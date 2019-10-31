Zeynep Korel kimdir? Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel kaç yaşında?

Geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programı 2. Sayfa'ya katılarak açıklamalarda bulunan Zeynep Korel'in anlattıkları magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Bergüzar Korel'in ablası olan 1977 doğumlu Zeynep Korel, Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitiren, birçok şirkette yöneticilik yapan, iki kitap yazan Zeynep, temizlik işçisi oldu.

400 LİRAYA EVLERE TEMİZLİĞE GİDİYOR! 70 LİRAYA KÖPEK GEZDİRİYOR

Amerika'da evlere temizliğe gittiğini söyleyen Zeynep Korel arda kalan vakitlerinde ise 70 liraya köpek gezdirdiğini belirtti. Öte yandan Zeynep Korel yeni hayatıyla ilgili "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkânları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. Hiçbir şey ayıp değil sözlerini sarf etti.

BERGÜZAR KOREL UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI

Bu açıklamaların ardından Bergüzar Korel'in avukatı Naim Karayaka; Bergüzar Korel'in, ablası Zeynep Korel'e uzaklaştırma kararı aldıracağını ve kendisine dava açacağını açıkladı.