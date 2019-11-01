Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? İşte adım adım kılınışı

Cuma günü Müslüman aleminin en kıymetli günlerinden biridir. Bu günde müminler sevinç ve huzuru yaşarken, diğer Müslümanlarla aralarındaki kardeşlik ve dostluk ilişkisini geliştiriyor. Öte yandan ibadet edecek olmanın sevinciyle camileri dolduracakları saati bekliyor. Her hafta olduğu gibi bugün de bu kıymetli günün önemi gereğince Müslümanlar öğle ezanıyla ibadetini yerine getirmek için camilerdeki saflarda yerini alacak ve eller semaya dua için kaldırılacak. Bununla birlikte "Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat olur?" sorusu yoğun şekilde arama motorlarında araştırılıyor. Bu içerikte değerli okurlarımız için Cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu bilgisine ve abdest alınışı ile ilgili tüm bilgileri paylaşıyoruz. İşte, diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı ve abdest alınışı...

ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Cuma namazım kılınışı ile abdest nasıl alınır sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar...