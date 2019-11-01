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En güzel resimli ve resimsiz ! Dualı cuma mesajları ve sözleri burada!

Müslüman alemi için en özel günlerden biri olan bugünde milyonlarca kişiyi camilere gidecek ve ellerini semaya yükselterek dua edecek. Özellikle bir önceki akşam olan Perşembe gününden itibaren de en güzel ve anlamlı bireyler tarafından araştırılmaya başlanır. Bu özel ve anlamlı günde dostlarınızı, sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz resimli cuma mesajlarını sizler için Sabah.com.tr olarak hazırladık. Özel olarak hazırladığımız 2019 resimli cuma mesajları kısa ve uzun boyutlarını inceleyip, sevdiklerinize, yakın hissettiğiniz arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.11.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 11:05
En güzel resimli ve resimsiz cuma mesajları! Dualı cuma mesajları ve sözleri burada!

İslam alemi için haftanın en anlamlı günü ve mübarek gününde her hafta olduğu gibi en çok araştırılan konulardan bir tanesi arasında Cuma mesajları yer alıyor. Uzaklardaki dostlarınızdan, sevdiklerinize kadar birçok kişiyi bu güzel günde hatırlamanız için en güzel ve anlamlı 2019 güncel cuma mesajlarını sizler için hazırladık. Dilerseniz whatsapp, dilerseniz facebook, dilerseniz SMS, dilerseniz twitter üzerinden 5 Temmuz en güzel cuma mesajları ile müslüman alemi için oldukça önemli olan bu mübarek günde kendinizi, duygularınızı ve niyetinizi belirtebilirsiniz.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Aşağıdaki görsele tıklayarak, çok sayıda farklı resimli Cuma mesajlarına ulaşabilir ve mesajları sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Ayrıca resimsiz Cuma mesajları için haberimizde ilerleyebilir ve Cuma mesajlarını seçebilirsiniz.

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En güzel resimli ve resimsiz cuma mesajları! Dualı cuma mesajları ve sözleri burada!
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