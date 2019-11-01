Bu sabah başladı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta sürpriz indirimleri içeriyor! 1 Kasım Cuma BİM kataloğu listesi

Yeni haftaya kapsamında 1 Kasım 2019 Cuma için BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Bu doğrultuda, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak&sofra ürünleri ile akıllı cep telefonu gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLER VAR? 1 KASIM 2019 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, Huawei Y5 ve Xiaomi Redmi Go akıllı cep telefonu olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve sofra ürünleri bulunurken, salonunu güzelleştirmek isteyenler, çocuk oyuncakları arayanlar için de fırsatlar bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 1 Kasım Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.