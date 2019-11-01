İstanbul Emniyeti’nden uyuşturucu baskını

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te bulunan Yenikapı Limanı'nda bir teknede uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler iki ay süreyle fiziki ve teknik takip yürüttü. Takip sonucu Emrah K. isimli şahsın ruhsat sahibi olduğu tekneyi Mehmet Emin K.'nın zula olarak kullandığını, oğulları Serkan K. ve Selçuk K.'nın ise uyuşturucu maddenin piyasaya dağıtımını yaptığını tespit etti.

Ekipler Serkan K.'nın ikametine operasyon düzenlendi. Şüphelinin ikametinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1.012 gram Skunk, 207,8 gram toz esrar, 357 Extacy hap, 48,9 gram Metamfetamin, 6.7 gram Bonzai, 8 gram kubar esrar, 0,25 gram taş kokain ve 58 gram muhtemel uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Yenikapı’daki tekneyi zula olarak kullanan zehir tacirlerine operasyon anı kamerada

DÜN YENİ BİR OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmalar devamında dün yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Mehmet Amin K., Selçuk K. ve Emrah K. kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametleri ve teknede arama yapıldı.

Aramalarda, 542 adet Extacy uyuşturucu hap, 1154 gram kubar esrar, 156,80 gram muhtemel uyuşturucu madde, 220 gram toz esrar, 50 adet fişek, 1 adet muşta, 1 adet kelepçe, 2 adet hassas tartı, 1440 Türk lirası, 2 adet cep telefonu ve 9.12 gram taş kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.