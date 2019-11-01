Kalp krizi geçiren şoför, kazada öldü

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nakliyecilik yapan İbrahim Öztürk (63), önceki gün kamyonuyla madene yükünü almaya giderken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Öztürk'ün kullandığı kamyon Yahyalı-Dikme yolu Kızılyokuş mevkisinde şarampole devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kamyonun altında kaldığı belirlenen İbrahim Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Öztürk'ün cesedi otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.