Kendi kullandığı kamyonun altında kaldı

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İstanbul Kadıköy'de kontrol için kullandığı kamyonun altına giren sürücü, aniden hareket eden aracın altına kalarak yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre, beton santraline kum taşıyan Salih Kadim (53), kontrol amacıyla kullandığı hafriyat kamyonunun altına girdi. Bu sırada freni boşalan kamyon Kadim'in üzerinden geçerek boş binaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadim'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.