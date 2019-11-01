Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kendi kullandığı kamyonun altında kaldı

Kendi kullandığı kamyonun altında kaldı

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Kendi kullandığı kamyonun altında kaldı
İstanbul Kadıköy'de kontrol için kullandığı kamyonun altına giren sürücü, aniden hareket eden aracın altına kalarak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, beton santraline kum taşıyan Salih Kadim (53), kontrol amacıyla kullandığı hafriyat kamyonunun altına girdi. Bu sırada freni boşalan kamyon Kadim'in üzerinden geçerek boş binaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadim'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kendi kullandığı kamyonun altında kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN