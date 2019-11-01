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çıkışında heyelan sonrası meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Karadeniz bölgesini vuran son yağışlar birçok yerde heyelana neden oldu, su baskınları yaşandı, kent merkezlerinde trafik kilitlendi. Ünlü turizm merkezi Uzungöl yolunda yaşanan ve yolu kapatan heyelanın ardından 'da da heyelan meydana geldi. 'nun çıkışına, heyelan nedeniyle toprak yığını ve ağaçlar düştü. Bu sırada 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.11.2019 17:03

Kentte, öğle saatlerinde sağanak etkili olurken, Karadeniz Sahil Yolu'nda bulunan Keşap Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi. Yamaçtaki toprak yığını ile sürüklenen ağaçlar da yola düştü. Heyelan sırasında, Trabzon'dan Giresun yönüne giden sürücülerin araçları, kontrolden çıkıp, çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Heyelan nedeniyle yola sürüklenen toprak yığını ve ağaçlar ile araçlarından kaldırılmasıyla bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, yeniden açıldı.

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Keşap Tüneli çıkışında heyelan sonrası meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
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