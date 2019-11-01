Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2020 Diyanet Kurban Bayramı tarihi!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı 2020 tarihi belli oldu. Şimdiden tatil planları yapanlar dini günler tatil günlerini sorgulamaya başladı. İslam alemi için son derece büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Peki 2020 Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 2020 tarihleri;

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir.