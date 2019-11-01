‘Kuruluş Osman’ rekorlarla geliyor

atv ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisi için nefesler tutuldu.

Yayınlanmadan rekorlara imza atan dizinin ikinci tanıtımı bir haftada 35 milyon izlenme aldı. İlk tanıtımı sanal âlemde 20 milyondan fazla izlenen 'Kuruluş Osman' iki tanıtımı ile 55 milyondan fazla izlenme alarak kırılması güç bir rekor elde etti.

Kuruluş Osman ilk bölümden ilk görüntüler yayınlandı! Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman tüm rekorları altüst edecek

Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı dizi, ikinci tanıtımın ardından 'DevletOlmak' hashtag'i ile de adından söz ettirdi. #DevletOlmak hashtag'i ile yayınlanan tanıtım Twitter'da Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girdi. 'Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımı bir hafta içerisinde yalnız Twitter'da 52 milyon 625 bin etkileşim alırken; Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube'ta 35 milyondan fazla izlendi. İkinci tanıtım başta İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça, Endonezce ve Urduca olmak üzere 25 ayrı dile çevirdi.

Sezonun en iddialı dizisi olarak merakla beklenen, hazırlık süreci bir yılı aşkın süren 'Kuruluş Osman', yakında atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman ikinci tanıtımı yayınlandı!