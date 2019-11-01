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'den uyarısı! Sağanak ve kar yağışı... 1 Kasım 2019

Genel Müdürlüğünce yayımlanan tahminlerine göre yurdun birçok kesimi bugünü yağışlı geçirecek. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından bazı bölgelerimizde kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Vatandaşlar, haftanın son iş gününde evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, illerimize göre hava durumu tahminlerini öğrenebilir, bölgelerimize ait saatlik hava durumu raporlarına ulaşabilirsiniz. İşte hava durumu ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.11.2019 07:36 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 08:04
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışı... 1 Kasım 2019

Kasım ayının ilk günü itibariyle yurt genelinde hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşandı. Havaların soğumasının ardından Genel Müdürlüğü'nden de uyarısı geldi. Yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına göre, haftanın son iş gününde ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Artvin, Kars, Ardahan ve Bayburt için karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı uyarısı yapıldı. Evden çıkmadan önce vatandaşlar, "Bugün h ava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte illerimize göre hava durumu tahmin raporaları

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 1 KASIM 2019 CUMA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte illerimize ve bölgelerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları…

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışı... 1 Kasım 2019
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