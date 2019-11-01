Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışı... 1 Kasım 2019

Kasım ayının ilk günü itibariyle yurt genelinde hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşandı. Havaların soğumasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına göre, haftanın son iş gününde ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Artvin, Kars, Ardahan ve Bayburt için karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı uyarısı yapıldı. Evden çıkmadan önce vatandaşlar, "Bugün h ava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte illerimize göre hava durumu tahmin raporaları…

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 1 KASIM 2019 CUMA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte illerimize ve bölgelerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları…