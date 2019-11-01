Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Diyanet Ramazan Bayramı tarihi!

Müslüman aleminin merakla beklediği Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bayramda tatile çıkmak isteyenler veya uzaktaki akrabalarını ziyaret etmek isteyenler '' 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Çalışan çalışmayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiren Ramazan Bayramı tarihi Diyanet'in resmi tatil günleri takviminde yer aldı. Peki 2020 Diyanet Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün sona erecek?

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.