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ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tarihi!

İslam alemi 2020 için geri sayıma başladı. Çalışan ve okuyan vatandaşların tatili iple çektiği bu dönemde dini tatil günleri merak ediliyor. ’in yayınlandığı 2020 resmi takvime göre Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Bu bağlamda ‘’ Ramazan Bayramı ne zaman?’’ sorusu yanıt buldu. Üç ayların içerisinde yer alan bugünde dualar edilecek, oruçlar tutulacak ve ibadetler gerçekleştirilecek. Peki 2020 Diyanet Ramazan Bayramı ne zaman?

Giriş Tarihi: 1.11.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 09:32
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Diyanet Ramazan Bayramı tarihi!

Müslüman aleminin merakla beklediği Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bayramda tatile çıkmak isteyenler veya uzaktaki akrabalarını ziyaret etmek isteyenler '' 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Çalışan çalışmayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiren Ramazan Bayramı tarihi Diyanet'in resmi tatil günleri takviminde yer aldı. Peki 2020 Diyanet Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün sona erecek?

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.

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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Diyanet Ramazan Bayramı tarihi!
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