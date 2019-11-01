Rüyada horoz görmek ne anlama gelir? Rüyada horoz görmek nasıl yorumlanır?

Uykumuzda bazı zamanlar düşler görürüz bu düşlerde gördüğümüz detaylar gerçek yaşantımıza nasıl yansıyacak merak ederiz. Durum böyle olunca araştırmalar yaparak anlamlarını öğrenmeye çalışırız. Öte yandan rüyada horoz görmek ne anlama gelir? sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. En güncel rüya tabirlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Rüyada horoz görmek ne anlama gelir? İşte detaylar…

RÜYADA HOROZ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada horoz görmek ne anlama gelir sorusuna ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

Rüyada horoz görmenin yorumları çok olumludur. Rüyada görülen horoz sıkıntılardan arınılacağını haber verir. Öte yandan horoz elinde her türlü imkan bulunan güçlü kimseye işaret eder.

Rüyada horoz görmek, oldukça sevimli bir erkek çocuğuna işarettir. Herhangi birisinin rüyda horoz alması kendisinin arasının bozuk olduğu biriyle barışacağına delalet eder.

Rüyada horoz gören bir kimse, hatırı sayılır kimselerin yanına giderek onlardan feyz alacağına ve yaşantısına bu hikmetli bilgilerle devam edeceğine işaret eder.

Rüyada bir horozun 2 kere kendisini gagaladığını gören kişi herhangi birisini öldürecektir. Rüyada horoz, bir hatibe, müezzine ya da kuranı güzel okuyan bir kimseye işarettir. Horoz, kendisi iyilik yapmamasına rağmen iyilik yapılmasını emredn bir kimseye de yorulur. Horoz bazen de simsara, bekçiye veya fazla sayıda evlilik yapan kişiye işaret eder.

Rüyada horoz görmek, elinde olana kanaat getiren, nasibi az olan ve sıkıntıları fazla bir kimseye işaret eder, ihtiyaç sahibi olduğu şeyi nefis örneği gösteren bonkör bir erkeğe de işaret eder

Rüyada bir horoz aldığını gören kimse erkek çocuğa sahip olur. Ya da yeni bir konut alır. Ya da kaybettiği bir şeyi geri alır ya da bu kayıptan haber gelir. Rüyada görülen civcivler ise , hizmetçilere delalet eder.

Herhangi bir kimse rüyasında Kırmızı bir horoza denk gedliğini görürse, herhangi bir hizmetçiden yararlanacağına işaret eder. Rüyada horozla mücadele ettiğini gören bir kimseyle tartışır.

Rüya yorumcuları horozu hanenin efendisi ve evin erkeği şeklinde yorumlamışlardır. Rüyada görülen tavuk ise evin kadınını işaret etmektedir.

Herjangi birinin rüysında horoz görüyor olması, müezzine, hatibe veya güzel okuyan kimseye delâlet eder. Bazı kere de horoz görmek, kendisi yapmadığı halde iyilikle emreden bir adama delâlet eder. Çünkü horoz namaz vakitlerini hatırlatır ve kendisi namaz kılmaz.

Rüyada bir horoza mâlik olduğunu görmek, erkek bir çocuk ile tâbir olunur ve o kimsenin bir erkek çocuğu dünyaya gelir.

Yine rüyada horoz görmek, muhtaç olduğu şeyi nefis örneği ile tercih eden bir erkeğe delalettir.

Rüyada küçük horoz görülmesi, çocuklara ya da evlâtlara işaret eder.

Kirmanî'ye göre, Rüyada horoz görülmesi hizmetçiye yorulur. Rüyada horozun saldırısına uğrasığını gören kimse, düşmanlarında gelecek olan kötülüğe işaret eder.

Rüyada beyaz horoz görmek, doğru ve düzgün hizmetçiye işaret eder.

Rüyada bir horozu kucakladığını görmek, hikmetli bir kişiyle dost olmaktır.

Rüyada horozun öttüğünü duyan, güzel ve mutlu haberlere işaret eder. Çünkü horozlar sabah ezanında ötmektedir.

Rüyada horoz görmek oldukça iyi ve güzel bir olaya yorulur. Rüyada horoz görmek sıkıntıların ve kaygıların geçeceğine işaret eder. Rüyada horoz görmek öte yandan, elinde her türlü imkan bulunan güçlü bir kişiden alınacak yardıma işaret eder.