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Sahte dolar çetesinin lideri bagajda yakalandı!

polisi geçtiğimiz aylarda ele geçirilen sahte 271 milyon doları basan çetenin peşine düştü. Suç örgütü lideri Ali Atali Bulgaristan’a kaçmak isterken bagajda yakalandı

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 1.11.2019
Sahte dolar çetesinin lideri bagajda yakalandı!
İstanbul Esenyurt'ta 25 Temmuz günü İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir matbaaya operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere basılmış 100'lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları ele geçirilmişti. Operasyonda birisi ihraç edilmiş eski komiser toplam 5 kişi gözaltına alınmıştı.
Sahte parayı basanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Sabri Ali Savaşman'ın da olduğu ortaya çıkmış, şüphelinin çetenin bilişim uzmanı olduğu, bilgisayarda hazırladığı paraların basım makinelerine aktarımını yaptığı belirlenmişti. Çetenin sahte paraları, dolar hakkında bilgi içeren Rusça bir kitaptan aldıkları bilgiler ışığında yaptıkları öğrenilmişti. Çetenin daha önce ele geçen sahte paraların aksine seri numaraları orijinalindeki gibi farklı yaptığı da tespit edilmişti.
Çeteyi operasyon tarihinden 6 ay önce bir araya getiren ve organize ettiği belirlenen Ali Atali ve paraların çizimini yapan grafiker Muhammet Üstün'ün firari oldukları, operasyon ardında 6 şüphelinin tutuklandığı öğrenilmişti. Operasyon ardından dolarlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde basın mensupları için sergilenmiş, Türkiye'nin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilen sahte dolarların gerçeklerine bir hayli benzemesi dikkat çekmişti.

KAPIKULE SINIR KAPISINDA YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre, çetenin lideri firari Ali Atali ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çeteyi bir araya getiren ve organize ettiği ortaya çıkan Ali Atali, Edirne Kapıkule'den Bulgaristan'a bir aracın bagajında kaçmak isterken yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheli Atali, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Sahte dolar çetesinin lideri bagajda yakalandı!
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