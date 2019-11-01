Sahte dolar çetesinin lideri bagajda yakalandı!

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Esenyurt'ta 25 Temmuz günü İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir matbaaya operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere basılmış 100'lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları ele geçirilmişti. Operasyonda birisi ihraç edilmiş eski komiser toplam 5 kişi gözaltına alınmıştı.Sahte parayı basanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Sabri Ali Savaşman'ın da olduğu ortaya çıkmış, şüphelinin çetenin bilişim uzmanı olduğu, bilgisayarda hazırladığı paraların basım makinelerine aktarımını yaptığı belirlenmişti. Çetenin sahte paraları, dolar hakkında bilgi içeren Rusça bir kitaptan aldıkları bilgiler ışığında yaptıkları öğrenilmişti. Çetenin daha önce ele geçen sahte paraların aksine seri numaraları orijinalindeki gibi farklı yaptığı da tespit edilmişti.Çeteyi operasyon tarihinden 6 ay önce bir araya getiren ve organize ettiği belirlenen Ali Atali ve paraların çizimini yapan grafiker Muhammet Üstün'ün firari oldukları, operasyon ardında 6 şüphelinin tutuklandığı öğrenilmişti. Operasyon ardından dolarlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde basın mensupları için sergilenmiş, Türkiye'nin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilen sahte dolarların gerçeklerine bir hayli benzemesi dikkat çekmişti.Edinilen bilgiye göre,çeteninlideri firariAli Ataliile ilgili flaşbir gelişmeyaşandı.Çeteyi biraraya getirenve organizeettiği ortaya çıkan AliAtali, Edirne Kapıkule'denBulgaristan'a bir aracınbagajında kaçmak isterkenyakalandı.Edirne Emniyet Müdürlüğüekiplerince yakalanan şüpheliAtali, gözaltına alındı.Şüphelinin emniyettekiişlemleri devam ediyor.