Saliha’yı nar öldürdü şüphesi

BUGÜN NELER OLDU

Kayserı'nın Yeşilhisar ilçesi Kavak Köyü'nde yaşayan Çakır ailesi önce gün akşam yemeğinde mantı yedi. Bir süre sonra nar yiyen Mustafa (65), Saliha (59), Kevser (42), Üzeyir (34), Osman (24), ve Saliha Çakır (4) karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyetiyle Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada gıda zehirlenmesi teşhisi konulan aile üyelerinden 4 yaşındaki Saliha Çakır, durumu ağırlaşınca Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda iki kez kalbi duran küçük kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde serum tedavisi uygulanan diğer aile fertleri ise taburcu edildi. Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Arık, Saliha'nın ölüm sebebinin otopside belli olacağını belirterek, "Taze nardan zehirlenme olmaz. Ancak üzerindeki çatlaktan içeri küf girmiş olabilir. Bu da zehirlenmeye sebep olabilir" dedi. Mersin'e giden baba Üzeyir Çakır'ın dönüşte yol kenarında bulunan bir bahçeden nar satın aldığı, akşam yemeği sonrasında ailenin bu nardan yediği öğrenildi. Saliha'nın yemek yemediği sadece nar yediği öne sürüldü. Kevser ve Üzeyir Çakır çiftinin uzun yıllar çocuk sahibi olamadıkları ve tüp bebek yöntemiyle 7 yıl sonra Saliha'nın dünyaya geldiği öğrenildi.