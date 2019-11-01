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Son dakika haber: 4 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde korkunç şüphe! Ailesiyle birlikte...

'den kan donduran bir son dakika haberi geldi. 4 yaşındaki kız çocuğu Saliha, ailesiyle birlikte önceki akşam Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 yaşındaki kız çocuğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gelen şikayetler üzerine yapılan sağlık incelemesinde doktorlar küçük kızın ölümü ile ilgili kan donduran bir şüpheye ulaştılar. İşte son dakika haberinin detayları...

Ali ALTUNDAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 1.11.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 08:20
Son dakika haber: 4 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde korkunç şüphe! Ailesiyle birlikte...

'den kan donduran bir son dakika haberi geldi. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Kavak Köyü'nde yaşayan Çakır ailesi önce gün akşam yemeğinde mantı yedi. Bir süre sonra nar yiyen Mustafa (65), Saliha (59), Kevser (42), Üzeyir (34), Osman (24), ve Saliha Çakır (4) karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyetiyle Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar şikayet üzerine 4 yaşındaki küçük kızı muayene ettiler. Durumu ağırlaşan çocuk yoğun bakıma alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar kızın ölümü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haber: 4 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde korkunç şüphe! Ailesiyle birlikte...
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