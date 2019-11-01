Son dakika haber: 4 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde korkunç şüphe! Ailesiyle birlikte...

Kayseri'den kan donduran bir son dakika haberi geldi. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Kavak Köyü'nde yaşayan Çakır ailesi önce gün akşam yemeğinde mantı yedi. Bir süre sonra nar yiyen Mustafa (65), Saliha (59), Kevser (42), Üzeyir (34), Osman (24), ve Saliha Çakır (4) karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyetiyle Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar şikayet üzerine 4 yaşındaki küçük kızı muayene ettiler. Durumu ağırlaşan çocuk yoğun bakıma alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar kızın ölümü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte son dakika haberinin detayları...