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haberi: İşkence, dayak... Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca tekmelerle bebeğin ölümüne sebep olan adam tutuklandı!

Antalya'da yaşanan akıllara durgunluk veren olayın ardından gelişmesi yaşandı! Sevgilisi hamile kaldıktan sonra bebeğin cinsiyeti kız diye sevgilisi 'ya işkence yapan, dayak atan, karnındaki bebeği tekmeleyen 46 yaşındaki İbrahim E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı! 32 yaşındaki Gonca Sadıklı, son açıklamasında "can güvenliğim" yok açıklamasında bulunmuştu.

Giriş Tarihi: 1.11.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 09:40
Son Dakika haberi: İşkence, dayak... Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca tekmelerle bebeğin ölümüne sebep olan adam tutuklandı!

Daha önce çeşitli suçlardan hapis cezası alan 46 yaşındaki İbrahim E.'nin sevgilisi hamile kaldıktan sonra hayatı alt üst oldu. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğun öğrenen İbrahim E. talihsiz kadını defalarca dövdü ve işkence yaptı. 3 gün işkence gören, kafasına 28 dikiş atılan Gonca Sadıklı'nın şikayeti üzerine İbrahim E. tutuklandı! İşte haberinin detayları...

Antalya'da 5 yıldızlı otelde çalışan Gonca Sadıklı, 2014 yılında Belek turizm merkezinde deri mağazasında çalışan İbrahim Em ile tanıştı. Yaklaşık bir yılın sonunda ikili, dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Ölen eşinden 3 kızı olan İbrahim Em, Gonca Sadıklı'ya sürekli erkek çocuk istediğini dile getirdi. Birlikteliklerinin ikinci ayında hamile kalan Gonca Sadıklı, heyecanla bebeğin cinsiyetinin belli olmasını bekledi.

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Son Dakika haberi: İşkence, dayak... Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca tekmelerle bebeğin ölümüne sebep olan adam tutuklandı!
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