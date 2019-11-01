Son dakika: İstanbul’da yağmur ne zaman duracak? 1 Kasım 2019 İstanbul saatlik hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan son dakika hava durumu tahminleri doğrultusunda, bugün ülkenin pek çok kesiminde havanın yağışlı olması bekleniyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde sabah saatleri itibarıyla sağanak yağış etkili olurken bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklentisi bulunuyor. İstanbullular, sabah saatlerinde karşılaştığı yağmurlu havanın etkisiyle işe, okula gitmekte zorlanırken İstanbul'da bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabını merak ediyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu raporu.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da yağış ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da öğleden sonra saat 15:00' kadar yağmur bekleniyor. 15:00'a kadar sağanak yağışlı geçmesi beklenen hava ile ilgili tahminler, bu saatten sonra rüzgarlı ve parçalı bulutlu geçeceği yönünde.

İstanbul saatlik hava durumunu bir sonraki sayfadan inceleyebilirsiniz.