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Turkuvaz Medya’dan eğitim hamlesi

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN Yaşam
Giriş Tarihi: 1.11.2019
Turkuvaz Medya’dan eğitim hamlesi
TURKUVAZ Medya ve İbn Haldun Üniversitesi arasında yapılan iş birliği ile Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarına işletme tezli yüksek lisans programı imkânı sağlandı. Çalışanları mümkün olduğunca işten daha az alıkoyarak bilgi birikimini artıracak yüksek lisans programı, 2 yıl süren 8 ders, bir seminer ve bir de tezden oluşacak. Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere medya sektörünün hızlı bir şekilde kabuk değiştirdiğini belirterek "Çalışanlarımızın bu değişimde etkin rol oynamalarını hedefliyoruz" diye konuştu.
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Turkuvaz Medya’dan eğitim hamlesi
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