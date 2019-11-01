Ve uygulama bu sabah başladı! Polisler yakından takip ediyor...
Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem başladı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri yaptığı çalışmalarda yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili il genelinde çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi.
Giriş Tarihi: 1.11.2019 10:00Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 10:03
Denetimler sahada olan trafik ekiplerinin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun GSM hatları üzerinden anlık veri ileten 'Giyilebilir Kamera' da devredeydi.