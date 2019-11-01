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Ve uygulama bu sabah başladı! Polisler yakından takip ediyor...

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem başladı. Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri yaptığı çalışmalarda yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili il genelinde çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 1.11.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 10:03
Ve uygulama bu sabah başladı! Polisler yakından takip ediyor...

Denetimler sahada olan trafik ekiplerinin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun GSM hatları üzerinden anlık veri ileten 'Giyilebilir Kamera' da devredeydi.

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Ve uygulama bu sabah başladı! Polisler yakından takip ediyor...
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