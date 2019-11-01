Yahudi ‘Zeki Efendi’ye Türkiye vefası

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Bosna Hersek'teki Yahudi topluluğu için çok önemli bir isim olan ve alaturka giyim tarzını benimsediği için 'Zeki Efendi' lakabıyla anılan Moşe Rafaela Atiyas'ın mezar taşı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nca (TİKA) restore edildi. Yahudi- Müslüman iş birliğinin kahramanlarından Zeki Efendi'nin Osmanlıca, İbranice ve Latin (Boşnakça) alfabeleriyle yazılmış tek Yahudi mezar taşı bölgenin çoklu kültür anlayışının simgelerinden biri olarak gösteriliyor. Bosna'da yaşanan savaş sırasında Zeki Efendi'nin mezarı hasar görmüştü.