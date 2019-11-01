Yol kesip 13 kilo altınla kaçtılar

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta kuyumculuk yapan S. Ç. (54), A. A. (45) ve H. E. (27), geçtiğimiz pazar günü, Hakkari'deki müşterilerine altın götürmek için otomobille yola çıktı. Ancak saat 20.40 sıralarında Gaziantep-Adana TAG Otoyolunda seyir halindeyken, Pazarcık ilçesi yakınlarında önlerini başka bir araç kesti. Araçtan inen maskeli ve silahlı 5 soyguncu, kuyumcuların aracında bulunun 13 kilo altın, 36 bin 650 euro, 300 dolar, bin 500 TL ve cep telefonlarını gasp ederek kaçtı. Kuyumcuların ihbarı üzerine harekete geçen il jandarma ekipleri, soyguncuların sahte plaka taktıkları 2 çalıntı araç kullandıklarını belirledi. Ardından çalıntı araçların gerçek plakalarını belirleyebilmek için, çalıntı başvurusu yapılan bin 214 araç incelendi. Gerçek plakalarının da belirlendiği 2 aracı, Plaka Tanıma Sistemi üzerinden takibe alan jandarma, birinin Yozgat, diğerinin de Kocaeli'de olduğunu belirledi. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapılan operasyonda soygunculardan F. G. (27) ve C. B. (26), Kocaeli'de yapılan operasyonda da S. B. (23) ve E. G. (19), kullandıkları otomobillerle birlikte yakalandı.Soyguncuların kaldıkları otel kayıtlarını da inceleyen jandarma, soygundan bir hafta önce Kahramanmaraş'a geldiklerini ve bir apart otelde T. E. (28) ile birlikte kaldıklarını belirledi. Bunun üzerine Kahramanmaraş'ta yaşayan T. E. de gözaltına alındı. Soyguncuların üzerinde yapılan aramalarda çalınan para ele geçirildi. Soygunculardan F. G.'nin Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki evinde yapılan aramada da çalınan 13 kilo altın ile 4 bin 500 euro bulundu. Soyguncular, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, önceki gün sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.