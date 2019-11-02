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3 çocuğu apartman girişine terk ettiler

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
Giriş Tarihi: 2.11.2019
3 çocuğu apartman girişine terk ettiler
Konya'da bir apartmanın girişinde terkedilmiş ikiz bebek ile 2 yaşında bir kız çocuk bulundu. Merkez Meram ilçesine bağlı çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Şükran Mahallesi'nde bir apartmanın girişine bırakılmış iki bebek ile bir kız çocuğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen biri kız biri erkek ikizlerin 1,5 aylık, Zeynep adı verilen kız çocuğunun ise 2 yaşında olduğu belirlendi. Polis ekipleri, kardeş oldukları tahmin edilen çocukların yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen ailesine ulaşmak için çalışma başlattı.
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3 çocuğu apartman girişine terk ettiler
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