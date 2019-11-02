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teknelerinin tahliyesine durdurma kararı

Giriş Tarihi: 2.11.2019
Balık ekmek teknelerinin tahliyesine durdurma kararı
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Eminönü'ndeki balık ekmek teknelerinden birinin sahibinin yaptığı başvuru üzerine "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin 1 Kasım'a kadar boşaltılması için ihtarname göndermişti. Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi, teknelerden biri için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Diğer 2 tekne için de benzer karar beklendiği kaydedildi.
Tarihi Eminönü Balık Ekmek Turizmi Kooperatifi Başkanı ve 3 nolu teknenin sahibi Arif Hikmet İlke, "İşletmeler olarak ciddi bir mağduriyetimiz söz konusuydu. Bugün itibariyle çok sevinçliyiz en azından bir zaman kazandık" dedi.
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Balık ekmek teknelerinin tahliyesine durdurma kararı
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