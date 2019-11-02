Emir Sarıgül’e kuzenine yaklaşmama kararı

BUGÜN NELER OLDU

Şişli Belediyesi'nin eski Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında, amcasının oğlu Murat Sarıgül'ü tehdit ettiği gerekçesiyle "yaklaşmama" kararı verildi. İddiaya göre, Emir Sarıgül, 2017'de işleri büyüteceğini söyleyerek Murat Sarıgül'den 300 bin dolar aldı. Ancak borcunu ödemedi. Parasını ısrarla isteyen Murat Sarıgül, C.G. isimli bir şahıs tarafından aranıp "Parayı unut. Yoksa kötü olur" diye tehdit edildi. Daha sonra bir mekânda karşılaştığı C.G. tarafından hakarete maruz kalıp bir de darp edildi. C.G.'den şikâyetçi olan Murat Sarıgül, mahkemeye başvurarak kendisini tehdit ettiren kuzeni Emir Sarıgül hakkında da 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.