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Geleceğe nefes ol başladı! Geleceğe nefes ol fidan dikme başvurusu nasıl yapılır?

milyonlarca vatandaşın katılımıyla devam ediyor. Dünyada ve ülkemizde görülen orman yangınlarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı projeyle Kasım ayında tam 11 milyon ağaç dikilecek. Proje kapsamında vatandaşlar dilerlerse cüzi miktarda ücret karşılında fidan bağışı yapabilirken aynı zamanda ücretsiz olarak var olanlardan da sahiplenebiliyor. katılım belgesi alma fırsatı da sağlıyor. Peki, geleceğe nefes fidan kampanyası kayıt nasıl olunur? İşte ekranı ve hakkında tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 2.11.2019 09:28
Geleceğe nefes ol fidan dikme kampanyası başladı! Geleceğe nefes ol fidan dikme başvurusu nasıl yapılır?

Geleceğe nefes fidan kampanyası, ülkemizde doğa sevgisini geliştirmek ve çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla geçtiğimiz günlerde başladı. Zarar gören doğayı tekrar yeşertmek amacıyla düzenlenen bu projeye milyonlarca vatandaş katılım sağlamaya devam ediyor. Proje kapsamında Kasım ayı içerisinde tam 11 milyon ağacın toprakla buluşturulacağı duyurulurken vatandaşlar hem fidan bağışı yapabiliyor hem de var olanlardan sahiplenebiliyor. Aynı zamanda Geleceğe nefes katılım belgesi alma fırsatı da veriyor. Peki, Geleceğe nefes ol fidan dikme kampanyası kayıt nasıl olunur? İşte tüm detaylar…

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI NEDİR?

Ülkemizde doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve geliştirmek amacıyla özellikle de son zamanlarda zarar gören ormanları yenileyebilmek için başlatılan bu proje aynı zamanda vatandaşların yoğun talep ve isteği üzerine oluşturulmuş bir farkındalık projesidir.

Ülkemizde doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve geliştirmek amacıyla özellikle de son zamanlarda zarar gören ormanları yenileyebilmek için başlatılan bu proje aynı zamanda vatandaşların yoğun talep ve isteği üzerine oluşturulmuş bir farkındalık projesidir.

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Geleceğe nefes ol fidan dikme kampanyası başladı! Geleceğe nefes ol fidan dikme başvurusu nasıl yapılır?
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