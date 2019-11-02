Uluslararası 38. TÜYAP kitap fuarına yoğun ilgi sürüyor. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı bugün itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. 10 Kasım'a kadar sürecek olan kitap fuarında yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazar, okurlarıyla buluşacak. Vatandaşlar 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı yol güzergahını araştırmaya başladı. Peki İstanbul TÜYAP kitap fuarı imza günleri nerede? TÜYAP'a nasıl gidilir?

Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı başladı!

TÜYAP KİTAP FUARI NEREDE?

İstanbul TÜYAP kitap fuarı bu yıl 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin Büyükçekmece'deki alanda yer alıyor.

İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?

Metrobüs ile ulaşım: İstanbul TÜYAP Kitap Fuarına toplu taşıma ile gidilecekse en hızlı ulaşım metrobüsle sağlanır. Söğütlüçeşme-Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta yer alıyor.

Özel Araç ile ulaşım: Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçelievler-Avcılar çıkışından ayrılıp, Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayoluna ilerledikten 3 km sonra İstanbul TÜYAP Kitap Fuarına ulaşabilirsiniz.

Otobüs ile ulaşım: TÜYAP Kitap Fuar ve Kongre Merkezi'ne 303, 304, 400, 401, 401T, 402, 403, 404, 448 No'lu İETT otobüslerini kullanarak, Yenibosna'dan TÜYAP Kitap Fuarına kadar olan E-5 karayolu üzerindeki duraklardan birinde inip, fuar alanına ulaşabilirsiniz.

145T No'lu Taksim-Beylükdüzü ekpres hattını kullanarak da İstanbul TÜYAP Kitap Fuarına gelebilirsiniz. Beylikdüzü Migros durağında indikten sonra, 303, 304, 400, 401, 402, 403, 404, 448 No'lu otobos hatları ile fuar alanına ulaşmak mümkün.

34 No'lu İETT otobosleri ile Avcılar'dan aktarma yaparak da İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'na ulaşabilirsiniz.

TÜYAP KİTAP FUARI GİRİŞ SAATLERİ

Kitap Fuarı haftaiçi 10.00-19.00, hafta sonu 10-00-20-00 saatleri arasında; Sanat Fuarı, hafta içi 11-00-19.00, hafta sonları 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.