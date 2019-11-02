Katilleri çamurdaki lastik izi ele verdi

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Konya'da 16 gün önce ailesi tarafından kayıp müracaatı yapılan Ali Yanar'ın öldürülüp, yakıldığı ve su kuyusuna atıldığı belirlendi. Birçok faili meçhul cinayeti aydınlatan Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ilgın ilçesinde 16 gündür kayıp olan tekel büfe işletmecisi Ali Yanar'ın (38) soruşturmasını devraldı.İşyerini kapattıktan sonra evine dönmeyen iki çocuk babası Yanar'ın kaybolduğu gece birlikte oturduğu Kerim Kayış (31) ile yanında çalışan Hasan Mermer'in (33) çelişkili ifadeleri üzerine ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Kayış ve Mermer, Ali Yanar ile gece buluştuklarını, birlikte alkol aldıktan sonra Yanar'ı bir arkadaşının evine bıraktıktan sonra ava gittiklerini söyledi. Uyuşturucu, kumar ve yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan Kerim Kayış'ın Ali Yanar'ın işyerine koyduğu elektronik kumar makinesinden kazanılan parayla ilgili aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerden Kerim Kayış'ın ailesine ait ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki eski ağılda inceleme yaptı. Oraya gitmediklerini söyleyen şüphelilerden Kayış'ın kullandığı cipin birbirinden farklı arka iki lastiğinin çamurda izleri bulunurken, Hasan Mermer'in aracının arka sinyal lambasının da kırık parçası aynı yerde bulundu. Ağılda bir arbede yaşandığını düşünen polis, iki zanlıyı gözaltına aldı.30 saat süren sorguda iki şüpheli suçu birbirlerine atarak cinayeti itiraf etti. Kerim Kayış, "Hasan, Ali Yanar'ın boğazını kesti. Sonra cesedi yakıp, su kuyusuna attık" dedi. Hasan Mermer ise, Kerim'in Ali Yanar ile kavga ettiğini, boğazını kesip öldürdüğünü cesedin başında bira içip plan yaptıklarını söyledi.Cinayetin ardından Ali Yanar'ı otomobilin bagajına koyup, iz bırakmamak için yerde bulunan kanlı toprağı çuval içine doldurdukları, bira şişelerini topladıkları, suç aleti bıçağı da bataklığa attıkları belirlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi Ekipleri tarafından vücudunun büyük kısmı yanmış ceset kuyudan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Hasan Mermer, yer gösterme sırasında Kerim Kayış'a "Cesedi yakmaya ne gerek var. Şuraya gömelim" dediğini söyledi. İki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.