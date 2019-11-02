Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2020 Diyanet: Kurban Bayramı tarihi!

ne zaman başlıyor? 2020 Diyanet: Kurban Bayramı tarihi!

İslam alemini yakından ilgilendiren 2020 tarihi merak edildi. Tatili iple çeken vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi Kurban Bayramı 2020 tarihini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda ‘’ Kurban Bayramı ne zaman?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyorlar. Tatil planları yapanlar için tur şirketleri de şimdiden çalışmalarına hız kazandırdı. Uzakta akrabası olan vatandaşları ziyaret etmek isteyenler tatil günlerini araştırmaya başladı. Peki ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 2.11.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 11:40
Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2020 Diyanet: Kurban Bayramı tarihi!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı 2020 tarihi belli oldu. Şimdiden tatil planları yapanlar dini günler tatil günlerini sorgulamaya başladı. İslam alemi için son derece büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Peki 2020 Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 2020 tarihleri;

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2020 Diyanet: Kurban Bayramı tarihi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN