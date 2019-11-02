Lorem Ipsum nedir, ne demektir? Lorem Ipsum ne işe yarar?

Son günlerde dijital dünyada karşımıza çıkan Lorem Ipsum taklit yazı bloğu olarak biliniyor. Yinelenen bir sayfa içeriğinin okuyucunun dikkatini dağıtıyor. Günümüzde elektronik yazı tipinin gerektiği birçok konuda hazır bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Peki Lorem Ipsum nedir, ne demek? Lorem Ipsum ne işe yarar?

LOREM IPSUM NEDİR?

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.

LOREM IPSUM NE İŞE YARAR? NEDEN KULLANILIR?

Lorem Ipsum, 500 yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış ve günümüzde elektronik yazı tipinin gerektiği birçok konuda hazır bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Lipsum 1960'larda içinde Lorem Ipsum paragraflarının bulunduğu letrasetlerin piyasaya çıkması ve 1990'larda Lorem Ipsum versiyonlarını içeren Aldus Pagemaker gibi programlarla beraber yaygın hale gelmiştir.

Uzun süren çözümlemeler sonrası anlaşılmıştır ki bir çalışma taslağı veya şablonuna bakarken taslağın barındığı içeriğin anlamının etkisiyle okuyucunun dikkati dağılır. Lorem Ipsum ise, "buraya içerik gelecek, buraya içerik gelecek" kısmının yerine konularak, bir düzen halinde sembolik içerik olarak yerleştirildiğinden gerçek içeriğe daha yakın bir sonuç verir. Günümüzde pek çok masaüstü yazılımı ve web tasarımcısı örnek yazı için Lorem Ipsum kullanmaktadır.