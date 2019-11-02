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Son dakika: 'den hafta sonu için ve kar yağışı uyarısı geldi! 'da bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika durumu uyarısı yapıldı. Kasım ayı itibari ile başta olmak üzere Batı bölgelerinde sağanak yağışlar etkisini hissettirirken, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise kar yağışları başladı. Hâl böyle olunca, 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, Batı bölgeleri için yağış; Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin son dakika tahminleri...

Giriş Tarihi: 2.11.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 12:30
Son dakika: Meteoroloji'den hafta sonu için hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu plan yapmadan önce dikkat! Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren uyarısı geldi. Kasım ayının gelişi ile beraber, sıcaklıklar da mevsim normalleri civarında seyretmeye başladı. Öyle ki, ülkemizin Batı kesiminde sağanak yağışlar etkisini hissettirirken; Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışları başladı. Durum böyle olunca, hafta sonu için plan yapmayı düşünen vatandaşlar da 'Yarın hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arayama başladı. Bu doğrultuda, önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; sağanak ve kar yağışına dikkat çekti.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, beş günlük tahmin raporu ile birlikte Meteoroloji'nin son dakika uyarıları hakkında bilgi edinebilir; ve tüm illerin hava durumu, sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Son dakika: Meteoroloji'den hafta sonu için hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
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