Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Plan yapanlar dikkat…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Kasım ayına girmemiz ile birlikte sıcaklıklarda ciddi düşüşler yaşanıyor. Çok sayıda vatandaş bugün dışarı çıkmadan önce araştırmalar yapıyorlar. Peki, 'bugün hava nasıl olacak?' Ülkemizin Batı kesiminde sağanak yağışlar etkisini hissettirirken; Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışları başladı. MGM, önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıkladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporu…

İSTANBUL'DA (3 KASIM PAZAR) BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, beş günlük tahmin raporu ile birlikte Meteoroloji'nin son dakika uyarıları hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve tüm illerin hava durumu, sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.