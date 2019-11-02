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’den uyarısı geldi! Plan yapanlar dikkat…

Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı geldi. Kasım ayına giriş yapmamız ile birlikte hava sıcaklıklarında ciddi derecede düşüşler yaşanırken, yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülmeye başlandı. Özellikle Pazar günü için plan yapan vatandaşlar evlerinden çıkmadan önce ‘bugün hava nasıl olacak’ sorusunu araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıkladı. İşte MGM tarafından yapılan son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı…

Giriş Tarihi: 3.11.2019 07:55
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Plan yapanlar dikkat…

Genel Müdürlüğü'nden ile ilgili uyarıları gelmeye devam ediyor. Kasım ayına girmemiz ile birlikte sıcaklıklarda ciddi düşüşler yaşanıyor. Çok sayıda vatandaş bugün dışarı çıkmadan önce araştırmalar yapıyorlar. Peki, 'bugün hava nasıl olacak?' Ülkemizin Batı kesiminde sağanak yağışlar etkisini hissettirirken; Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışları başladı. MGM, önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıkladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporu…

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Haberimizin detaylarından, beş günlük tahmin raporu ile birlikte Meteoroloji'nin son dakika uyarıları hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve tüm illerin hava durumu, sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Plan yapanlar dikkat…
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