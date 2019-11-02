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Narkotik köpeği Rexo’dan büyük başarı! Araç döşemelerine zulalanmış yüzlerce paket eroin!

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kamyonette arama gerçekleştirildi. Narkotik köpeği Rexo ile yapılan aramada 166 paket halinde toplam 85 kilo 307 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 2.11.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 11:11
Narkotik köpeği Rexo’dan büyük başarı! Araç döşemelerine zulalanmış yüzlerce paket eroin!

Van Emniyet Müdürlüğü'nce haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Van’da narkotik köpeğinden büyük başarı... Kamyonetin gizli bölmelerinde 85 kilo eroin ele geçirildi!

85 KİLO 307 GRAM EROİN!

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ekiplerince Özalp – Van Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plaka sayılı kapalı kasa kamyonette arama gerçekleştirildi. Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın iç yan döşemeleri ile arka yolcu kapısının iç döşemesine zulalanmış vaziyette 166 paket halinde toplam 85 kilo 307 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak A.Ö. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Narkotik köpeği Rexo’dan büyük başarı! Araç döşemelerine zulalanmış yüzlerce paket eroin!
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