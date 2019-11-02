Ömür boyu nafakaya son!

AK Parti'nin hukukçu kurmayları ile Adalet Bakanlığının hazırladığı 2. Yargı Paketi'nde nafaka ile icradan çocuk teslimine ilişkin düzenlemenin olup olmayacağı tartışılıyordu. Bu iki konunun ayrı bir paket yapılması da gündeme gelmişti. Ancak AK Parti kurmayları, süresiz nafaka ve icradan çocuk teslimi uygulamasına son verecek maddelerin de 2. Yargı Paketi'nde yer alacağını dile getirdi. Ömür boyu nafaka ile icra yoluyla çocuk teslimi uygulamasına son veren düzenleme yılbaşından önce Meclis gündemine gelecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek. Nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi kriterler dikkate alınacak. Nafakanın evli kalınan süre ile sınırlandırılması, ancak bu sürenin iki senenin altında olmayacağı belirtiliyor. İki seneye kadar olan evliliklerde nafaka süresi iki sene, bu sürenin üzerindeki evliliklerde ise evli kalınan süre kadar nafaka ödenmesi tartışılıyor.

BAZI DURUMLARDA SINIRSIZ



Ancak, kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacak. Bu durumdaki kadınlar ömür boyu nafaka alabilecek. Ayrıca evliliği sebebiyle işinden ayrılmak zorunda kalan ve bir daha o işine dönmesi mümkün olmayan kadınların nafakası da süresiz olacak. Bu arada, 2. Yargı Paketi'nde ceza infaz sürelerinde de indirime gidiliyor. Ancak terör, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti ve mükerrer suçların kapsam dışı tutulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz günlerde 2. Yargı Paketi konusunda bir toplantı yapılmış, Erdoğan'ın toplantıda bazı uyuşturucu suçlarında ceza indirimine gidilmesine itiraz ettiği belirtilmişti.