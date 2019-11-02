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"Pastırma" sıcakları 12 Kasım'a kadar etkili olacak

(İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. , mevsim normallerinde görülen soğuk havanın ardından yüksek basıncın etkisiyle ülke genelinde yaşanacak "pastırma yazının" 12 Kasım'a kadar süreceğini belirtti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.11.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 13:36
Pastırma sıcakları 12 Kasım'a kadar etkili olacak

Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli sıcak günler" anlamına gelen ve "pastırma sıcaklıkları" olarak da ifade edilen "pastırma yazı"nın genellikle ekim ayının sonları ve kasım ayının başlarında görüldüğünü dile getirdi.

Bazı yıllar hiç yaşanmazken bazen de yılda birden fazla olan pastırma sıcaklarının geçen yıl ekimde etkili olduğunu vurgulayan Toros, pastırma yazında, yüksek basınç etkisiyle gündüzlerin güneşli ve mevsim normallerine göre sıcak, gecelerin ise ayaz sebebiyle soğuk olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Toros, ülke genelinin yarından itibaren yüksek basıncın etkisi altına gireceğini ifade ederek, "Türkiye genelinde 12 Kasım'a kadar devam edecek pastırma yazında, sıcaklıklar İstanbul'da gündüzleri 23-24 dereceye kadar çıkarken, gece ise 10-16 derece arasında seyredecek. Ülke genelinde de sıcaklıkların İç Anadolu Bölgesi dışında 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Yüksek basıncın hakim olmasıyla gündüzleri sıcak olurken geceleri ayaz yaşanacak. Sabaha karşı ciddi soğuklar oluşabilir." dedi.

PUSLU HAVA GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRECEK

Prof. Dr. Hüseyin Toros, takvim yapraklarında genellikle 11 Kasım'da "Mevsimsiz Sıcaklar, Pastırma Yazı" ibaresi şeklinde yer alan bu dönemin, gündüzleri güneşli ve geceleri ayaz olması sebebiyle pastırma yapımına uygun olduğu için bu isimle anıldığını anlattı.

Geceleri etkili olan ayazın etlerin daha çabuk kurumasına yol açtığı için genellikle "pastırma ayazı" tabirinin de kullanıldığını belirten Toros, çöl bölgesinden sıcak hava geldiği için bazı yerlerde sabah saatlerinde havanın puslu olabileceğini, bunun da görüş mesafesini düşüreceği için sürücülerin dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

DON TEHLİKESİ UYARISI

Pazartesi gününden itibaren lodos etkisiyle çok yoğun olmamakla birlikte yurt genelinde çöl tozlarının etkili olabileceğini dile getiren Toros, geceleri ayaz etkisiyle havanın aşırı soğuması sonucu don tehlikesi oluşabileceğinden ziraat sektörünün de dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, kuzey yarım kürede aynı dönemlerde görülen güneşli ve sıcak günlerin farklı isimlerle ifade edildiğini, ABD'de "yerli yazı", Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te de "Azize Birgitta yazı" olarak adlandırıldığını aktardı.

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"Pastırma" sıcakları 12 Kasım'a kadar etkili olacak
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