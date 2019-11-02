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Son Dakika: Muğla'da korkutan ! Peş peşe sarsıntılar yaşandı - ve son depremler listesi...

ile Afet ve Acil () verilerine göre merkez üssü - Muğla Dalaman olan olan bir son dakika depremi meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre yerin 1.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi çevre bölgelerde de hissedildi. Peş peşe gelen sarsıntıların ardından başta Muğla Dalaman olmak üzere yakı bölgelerde yaşayan vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika depremine ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 2.11.2019 07:31 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 08:03
Son Dakika: Muğla'da korkutan deprem! Peş peşe sarsıntılar yaşandı - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından sürekli güncellenerek kamuoyuna duyurulan son depremler listesi verilerine göre merkez üssü Akdeniz - Dalaman Muğla olan 3.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyan deprem yerin 1.6 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, Başta Muğla ilimiz olmak üzere yakın bölgelerde bulunan diğer il ve ilçeler de depremi hissetti. Aynı bölgede meydana gelen peş peşe sarsıntılar vatandaşlara panik yaşattı. İşte son dakika deprem gelişmesine ilişkin tüm detaylar...

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Son Dakika: Muğla'da korkutan deprem! Peş peşe sarsıntılar yaşandı - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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