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: Tüyler ürperten olayın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı! Herkesin gözü önünde 39 kere...

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Ankara'da yaşanan dehşete ilişkin haberi geldi. Canoğul Yiğit (30), kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Gülseren Kartalci'nin (30) çalıştığı markete gitti. Marketin şarküteri bölümünde ikili arasında tartışma çıkarken; Kartalci, erkek arkadaşı Canoğul Yiğit'ten ayrılmak istediğini söyledi. Bu duruma karşı çıkan Yiğit, dehşet içerisine kasap reyonundan aldığı bıçakla kız arkadaşı Kartalci'ye saldırdı. Davanın son duruşmasında karar çıkarken, sanık Canoğul Yiğit'e müebbet hapis cezası verildi. Cinayet anına ilişkin şoke eden görüntüler ise, son dakika ortaya çıktı. İşte, kan donduran cinayet anına ilişkin o görüntüler ve tüm detaylar...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.11.2019 18:33 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 18:34
Son Dakika: Tüyler ürperten olayın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı! Herkesin gözü önünde 39 kere...

Geçen yıl Ekim ayının 13'ünde Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan vahşete ilişkin gelişmesi yaşandı. Gülseren Kartalci (30) ile Canoğul Yiğit (30) bir süredir ilişki yaşıyordu. Çeşitli nedenlerden dolayı erkek arkadaşı Yiğit'ten ayrılmak isteyen Kartalci, bunu çalıştığı markette yanına gelen Yiğit'e söyledi. İkili arasında, marketin şarküteri bölümünde tartışma yaşanırken; Canoğul Yiğit, kız arkadaşının kendisinden ayrılmak istediğini söylemesi üzerine adeta çılgına döndü. Kasap reyonundan aldığı bıçakla Gülseren Kartalci'ye saldıran Yiğit, market çalışanları ve müşterilerinin gözü önünde kız arkadaşını 39 yerinden bıçaklayarak katletti.

KAN DONDURAN FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık Yiğit'e müebbet hapis cezası verildi. Cinayet anına ilişkin tüyler ürperten güvenlik kamerası görüntüleri ise ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler, olayın dehşetini gözler önüne serdi.

İşte, son dakika haberinin detayları ve o görüntüler;

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Son Dakika: Tüyler ürperten olayın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı! Herkesin gözü önünde 39 kere...
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