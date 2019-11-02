Son Dakika: Tüyler ürperten olayın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı! Herkesin gözü önünde 39 kere...

Geçen yıl Ekim ayının 13'ünde Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan vahşete ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Gülseren Kartalci (30) ile Canoğul Yiğit (30) bir süredir ilişki yaşıyordu. Çeşitli nedenlerden dolayı erkek arkadaşı Yiğit'ten ayrılmak isteyen Kartalci, bunu çalıştığı markette yanına gelen Yiğit'e söyledi. İkili arasında, marketin şarküteri bölümünde tartışma yaşanırken; Canoğul Yiğit, kız arkadaşının kendisinden ayrılmak istediğini söylemesi üzerine adeta çılgına döndü. Kasap reyonundan aldığı bıçakla Gülseren Kartalci'ye saldıran Yiğit, market çalışanları ve müşterilerinin gözü önünde kız arkadaşını 39 yerinden bıçaklayarak katletti.

KAN DONDURAN FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık Yiğit'e müebbet hapis cezası verildi. Cinayet anına ilişkin tüyler ürperten güvenlik kamerası görüntüleri ise ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler, olayın dehşetini gözler önüne serdi.

İşte, son dakika haberinin detayları ve o görüntüler;