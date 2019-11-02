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TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen atasözüne göre, kötü komşu insanı ne sahibi eder?
TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen atasözüne göre, kötü komşu insanı ne sahibi eder?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen atasözüne göre, kötü komşu insanı ne sahibi eder?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen atasözüne göre, kötü komşu insanı ne sahibi eder?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 2.11.2019 23:17Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 23:18
TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde de geçen atasözüne göre, kötü komşu insanı ne sahibi eder?