Yaşını nükleer fizikçiler hesapladı

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Ankara Üniversitesi nükleer fizikçileri, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir zeytin ağacının yaşını, ilk kez "lüminesans'" tarihlendirme yöntemini kullanarak tespit etti. Ağacın köklerine yakın toprak numunelerin laboratuvar ortamında yapılan analizlerinde, ağacın 3 bin yıl önce dikildiği ortaya çıktı.Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, Milas'taki ağacın canlı ve meyve vermeye devam etmesi nedeniyle yaş hesabı için lüminesans yöntemini ilk kez kullandıklarını anlattı. Meriç literatüre girecek çalışmalarını şöyle özetledi: "Tarihlendirme yapmak için ağacın ilk dikildiği zamandaki toprağa ulaşıp bunun en son ışık gördüğü zamanı bulmak gerekiyordu. Bunun için ağacın köklerinin bulunduğu yerlere karotlar çaktık ve burada kazılar yaptık. Ağacın köklerinin bulunduğu 7 noktadan toprak numuneler aldık. Bu numunelerin en son ışık gördüğü tarihi yani yaşını, lüminesans tekniği ile hesapladık. Laboratuvar ortamında yapılan analizlerde, ağacın 3 bin yıl önce bu bölgeye dikildiği ortaya çıktı. Böylece ağacın yaşı da 3 bin yıl dolayında çıktı. Analizlerimizi tekrar tekrar kontrol ettik. Tarihlendirme bilgisinin doğru çıkması, bilim dünyasında yeni heyecanlar yaratırken araştırma sonuçlarının uluslararası bilim dünyasına duyurulması için makale yazım süreci devam ediyor."'Ata Ağaç' ismi verilen 3 bin yıllık zeytin ağacının bu seneki hasadı Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Ata Ağaç'tan elde edilen zeytinyağı, litresi 100 bin liradan bugün yapılacak olan 6. Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde açık artırma ile satışa sunulacak. Gelirin tamamı ise Milas'taki köylerdeki çocukların eğitimine bağışlanacak.