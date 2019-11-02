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'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

'ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında göçük meydana geldi. Tavanın göçmesi sonucu madende çalışan işçilerden 'ın başına taş isabet etti. Ağır yaralanan Gökay, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki işçi Gökay doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.11.2019 17:11
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Göçük, saat 13.00 sıralarında, Kilimli'ye bağlı Gelik beldesindeki özel firmaya ait kömür ocağında meydana geldi.

Tavanın göçmesi sonucu madende çalışan işçilerden Servet Gökay'ın başına taş isabet etti. Ağır yaralanan Gökay, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.

Arkadaşlarının Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Servet Gökay, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası Servet Gökay'ın cenazesinin yarın öğlen namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü
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