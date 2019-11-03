En güzel ve anlamlı 10 Kasım şiirleri! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri…

10 Kasım şiirleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. Senesinde milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Her sene bu tarihte tüm Türkiye'de törenlerle anılan ulu önder Atatürk ile ilgili en güzel ve anlamlı 10 Kasım şiirlerini sizler için bu başlık altında topladık. 1938 yılında hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 1938 yılında hayatını kaybetmiş ve Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verilmişti. İşte o tarihten bu yana anma törenleriyle karşılanan bu özel tarihle ilgili 10 Kasım şiirleri! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri…