15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? 3 Kasım 2019 metrobüs bugün çalışıyor mu?

Vodafone 41. İstanbul Maratonu, 3 Kasım Pazar günü sabat saat 09:00 itibarıyla başladı. 106 farklı ülkeden yaklaşık 140 bin kişinin katılması beklenen maraton sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bu yolların arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi iki kıta arasındaki bağlantıyı sağlayan ana yollar da bulunuyor. Bu yolların kapalı olması, özellikle iki yaka arasında seyahat edecek olanları endişelendirdi. Dolayısıyla köprü trafiği ne zaman açılacak, metrobüs ne zaman, saat kaçta çalışmaya başlayacak soruları merak konusu oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

3 Kasım Pazar günü sabah saat 09:00 itibarıyla başlayan maratonun, 15:00'da son bulması bekleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil tüm parkur güzergahı ve bağlantılı tüm yollar, katılımcıların parkura terk etmesinin ardından kademeli olarak trafiğe açılacak.

METROBÜS NE ZAMAN AÇILACAK?

Maraton başlamadan önce sabahın ilk saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması ile birlikte metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak. Trafiğe kapatılan yolların saat 15:00 civarında açılması ile birlikte metrobüs seferlerinin de normale dönmesi bekleniyor.

MARATON NE ZAMAN BAŞLAYIP NE ZAMAN BİTECEK?

42,195 kilometrelik maratonun startı saat 09.00'da verilecek. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

Saat 09.15'te başlayacak 15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

Saat 09.45'te Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.

Organizasyonda tekerlekli sandalye yarışının startı da saat 08.45'te verilecek.