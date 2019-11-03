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3 göçmeni diye ’ya yolladı

Giriş Tarihi: 3.11.2019
3 göçmeni İtalya diye Büyükada’ya yolladı
Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu Huseyin Y., 3 vatandaşını yasadışı yollardan İtalya'ya götürmek üzere anlaştı. Afgan göçmenler toplam 6 bin euro vererek İtalya'ya gitmek için anlaştıkları Huseyin Y.'ye paralarını ödedikten sonra 23 Ekim'de Eminönü'nde buluştu. Afgan göçmen kaçakçısı, Sayed Jamıl B., Faizah H. ve Alo Asqal H.'yi İtalya'ya giden vapur diye Adalar vapuruna bindirerek kayıplara karıştı. Büyükada'da inen 3 Afgan göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin tarifi üzerine Huseyin Y. Zeytinburnu'nda yakalandı.
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3 göçmeni İtalya diye Büyükada’ya yolladı
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