38. Uluslararası ‘Veda Hutbesi’ 50 hat eserinde İstanbul Kitap Fuarı açıldı

ULUSLARARASI İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 38. kez kapılarını açtı. 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılması beklenen fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Bu yıl 'Edebiyatımızda 50 Kuşağı' ana temasıyla düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Okumak, bilgi ve hayal gücünün yuvası olan insan zihni için vazgeçilmez bir ihtiyaç, onu canlı ve sağlıklı tutmak için bir gerekliliktir. Kitaplar ise bu ihtiyaç ve gerekliliğin şifasıdır" dedi.

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