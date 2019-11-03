Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 7 Kasım A101 aktüel ürünler listesinde hangi indirimler var?

7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftaya ilişkin yayınlanan indirimli ürünler listesi tüketicisinin yüzünü güldürecek. Teknolojiden mutfak araç ve gereçlerine varıncaya kadar sınırsız ürünler katalogdaki yerini aldı. Bu bağlamda '' A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her yaştan ve her zevke uygun kataloğun yepyeni ürünleri raflara dizilmeye başlandı. Bu hafta en çok satışı yapacak ürünler Honor 7S cep telefonu, Fantom dik süpürge 139 TL Arzum tost makinesi olacak. İşte 7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu!

7 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 marketler zinciri, yeni haftanın indirimli ürünler listesini müşterileriyle buluşturdu. Birbirinden güzel sürprizleriyle karşımıza çıkan A101 7 Kasım indirimli ürünler listesinde cep telefonu, tost makinesi, su ısıtıcısı, çay makinesi, tepsi ve yemek takımları yer alıyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

İşte A101 aktüel ürünler kataloğu;