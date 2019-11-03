Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bir anda üzerine devrildi... Feci ölüm güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Bir anda üzerine devrildi... Feci ölüm güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'da üzerine kamyondan tomruk düşen bir kişi hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.11.2019 22:47 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 22:52
Bir anda üzerine devrildi... Feci ölüm güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Ordu'dan kahreden son dakika haberi... Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akif Güney (46) şoförlüğünü yaptığı kamyonun üzerindeki tomrukların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Arif Güney ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Günay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üzerine kamyondan tomruk düşen şoför hayatını kaybetti

Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Küçük kızının anlattıkları kan donduruyor! Gözleri önünde annesi benzin dökülerek yakılmıştı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir anda üzerine devrildi... Feci ölüm güvenlik kamerasına böyle yansıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN