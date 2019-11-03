Cumanın rekortmeni

Atv'nin sevilen dizisi Hercai önceki akşam yayınlanan bölümüyle yine zirvede yer aldı. 19. bölüm etiketi #bensendetutuklukaldim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Dün akşam 19.bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hercai'de aşkları için zorluklara göğüs germeye kararlı olan Miran ve Reyyan'ın aşkları bir tuzaktan daha kurtulmayı başardı.

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hâkimiyet parçalanır. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarar. Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma ise Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu yıllar sonra Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Hazar, Miran'a kendisinin suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışır. Fakat Azize'ye karşı verdiği bu mücadelede Aslanbey Konağı'nda hiç beklenmediği bir tehlikeyle karşılaşır.