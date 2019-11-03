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kampanyasına nasıl katılırım? katılım sertifikası nasıl alınır?

kapsamında oluşturulan projesi ile 11 milyon fidanın dikimi planlıyor. Tarım ve tarafından başlatılan bu girişim, ülke çapında yankı uyandırırken kampanyaya katılım sertifikalarını sosyal mecralar üzerinden paylaşan vatandaşların bu hareketi üzerine projeye olan ilgi artış gösterdi. Buna bağlı olarak da Geleceğe Nefes Ol kampanyasına nasıl katılım sağlanır, Geleceğe Nefes Ol kampanyasına katılım belgesi nasıl alınır soruları arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte kampanyaya ilişkin merak edilen soruların cevapları…

Giriş Tarihi: 3.11.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 10:29
Geleceğe Nefes Ol kampanyasına nasıl katılırım? Fidan dikme kampanyası katılım sertifikası nasıl alınır?

Ülke genelinde yoğun ilgi gören Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak. 11 Kasım 2019'da saat 11:11'de başlayacak proje kapsamında 81 ilimizde bulunan 2023 noktada fidan dikimi gerçekleştirilecek. Bu projeye vatandaşların ilgisini çekmek ve çevre duyarlılığı hakkında bir kamuoyu oluşturmak amacıyla gelecegenefes.com internet sitesi kuruldu. Vatandaşlar, proje kapsamında hizmete sokulan bu internet sitesi aracılığıyla istedikleri bir noktada kendi adlarına fidan dikimi gerçekleştirilmesini sağlıyor. Peki bu kampanyaya katılmak ve katılım sertifikası almak için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar…

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASINA NASIL KAYIT OLUNUR?

Kampanyaya katılmak için Bakanlık tarafından hizmete sokulan gelecegenefes.com internet sitesine girmeniz ve harita üzerinden dikim yapılmasını istediğiniz ili seçerek sizden istenen bilgileri doldurup katıl butonuna tıklamanız yeterli. Kampanyanın internet sitesine girdiğiniz zaman aşağıdaki ekran görüntüsünde örneğini gördüğünüz sayfa ile karşılaşacaksınız. Bu sayfadaki illerden dikim yapılmasını istediğiniz ili seçerek kampanyaya katılabilirsiniz.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Geleceğe Nefes Ol kampanyasına nasıl katılırım? Fidan dikme kampanyası katılım sertifikası nasıl alınır?
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