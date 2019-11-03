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İlk günden 126 bin lira ‘çakar’ cezası

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 3.11.2019
İlk günden 126 bin lira ‘çakar’ cezası
Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görev yapan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, artık çakarlı araç kullanamayacak. Önceki gün başlayan uygulamayla birlikte harekete geçen trafik ekipleri, İstanbul genelinde yetkisiz çakar lamba kullanımından 63 kişiye 126 bin 252 lira ceza kesti. Denetimin artarak devam edeceğini bildiren ekipler, cezai işlem uyguladıkları sürücülere 1 hafta süre verdiklerini, söktürülmezse araçları trafikten men edileceklerini bildirdi.
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İlk günden 126 bin lira ‘çakar’ cezası
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